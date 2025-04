Oasport.it - F1, George Russell: “Oggi una gara difficile. McLaren? Non abbiamo ancora visto il meglio”

Leggi su Oasport.it

Un weekend tutt’altro che semplice per. Dopo la quinta piazza nelle qualifiche il pilota della Mercedes si è dovuto accontentare della medesima posizione anche nelladel GP del Giappone, terzo atto valido per il Mondiale 2025 di Formula 1 andato in scena questo fine settimana presso l’iconico circuito di Suzuka.Il britannico nello specifico ha dovuto cedere il passo alla Ferrari di Charles Leclerc, a sua volta piazzatosi ai piedi di un podio composto dal fenomeno Max Verstappen e dalledi Lando Norris ed Oscar Piastri. A fine prova, una volta giunto al parco chiuso, il nativo di King’s Lynn ha commentato la sua performance, “tirando le orecchie” anche alla Pirelli:“Davvero– ha detto– Le ultime due sono state gare ad una sola sosta e penso che la Pirelli debba portare gomme più morbide sui circuiti che sono stati riasfaltati, perché puoi spingere a tutto gas con le gomme dure“.