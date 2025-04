Ex Milan Vierchowod | Con van Basten ci menavamo Gomitate e scarpate …

Vierchowod, ex difensore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni rivelando gli attaccanti più duri da marcare in carriera Pianetamilan.it - Ex Milan, Vierchowod: “Con van Basten ci menavamo. Gomitate e scarpate …” Leggi su Pianetamilan.it Pietro, ex difensore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni rivelando gli attaccanti più duri da marcare in carriera

Vierchowod: "Con Van Basten ci menavamo, contro Maradona avevo un solo pensiero" - Nel corso del podcast di "Calciatori Panini", è intervenuto Pietro Vierchowod, ex difensore che nel corso della sua carriera ha indossato le maglie di Fiorentina, Roma, Juventus Sampdoria e Milan, tra ... (msn.com)

Ex Sampdoria, Vierchowod ricorda: «Nelle partitelle di allenamento non volevo mai perdere. Evani? Eravamo sicuri con lui» - Pietro Vierchowod, ex difensore della Sampdoria, ha ricordato il suo periodo vissuto con la maglia blucerchiata: le dichiarazioni Pietro Vierchowod, ex difensore della Sampdoria, ha ricordato parte de ... (sampnews24.com)

Ex Milan, Tonali: “Ho sbagliato, ma ho lavorato per essere un uomo migliore” - Ex Milan, Tonali "Ho lavorato per essere un uomo migliore" Sulla squalifica: "So che ho sbagliato, so che ho pagato, so che ho lavorato per essere un uomo migliore. Ma all’inizio, nei primi 5-6 ... (informazione.it)