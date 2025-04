Ex bidello condannato ha contaminato il cibo della mensa con i suoi fluidi corporei dicendo di farlo per conto del diavolo

bidello del New Jersey è stato condannato per aver contaminato il cibo della mensa scolastica con i propri fluidi corporei. Si tratta del 25enne Giovanni Impellizzeri che, fino a poco più di due anni fa, lavorava in una scuola elementare di Vineland.Impellizzeri venne arrestato nel novembre del 2023 dopo che erano emersi video che lo mostravano mentre contaminava il cibo della mensa dell’Elizabeth Moore School di Upper Deerfield Township con detersivi per le pulizie e poi con i suoi “fluidi corporei”. L’uomo, che aveva iniziato a lavorare nella mensa nel 2019, è stato ritratto nei video mentre, oltretutto, usa in modo “inappropriato” diversi utensili scolastici; filmato che poi lo stesso Impellizzeri ha girato in una chat online ai propri conoscenti. Durante le indagini gli investigatori hanno rivelato inoltre che l’ex bidello era in possesso, e distribuiva a sua volta, materiale pedopornografico. Ilfattoquotidiano.it - Ex bidello condannato, ha contaminato il cibo della mensa con i suoi fluidi corporei dicendo di farlo “per conto del diavolo” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Un exdel New Jersey è statoper averilscolastica con i propri. Si tratta del 25enne Giovanni Impellizzeri che, fino a poco più di due anni fa, lavorava in una scuola elementare di Vineland.Impellizzeri venne arrestato nel novembre del 2023 dopo che erano emersi video che lo mostravano mentre contaminava ildell’Elizabeth Moore School di Upper Deerfield Township con detersivi per le pulizie e poi con i”. L’uomo, che aveva iniziato a lavorare nellanel 2019, è stato ritratto nei video mentre, oltretutto, usa in modo “inappropriato” diversi utensili scolastici; filmato che poi lo stesso Impellizzeri ha girato in una chat online ai propri conoscenti. Durante le indagini gli investigatori hanno rivelato inoltre che l’exera in possesso, e distribuiva a sua volta, materiale pedopornografico.

Ex bidello condannato, ha contaminato il cibo della mensa con i suoi fluidi corporei dicendo di farlo…. Violenza sessuale su due studentesse: l'ex bidello del Setificio condannato a 5 anni e mezzo. Accusato di violenza sessuale e palpeggiamenti su due studentesse, ex bidello condannato a 5 anni e 6 mesi. Violenza sessuale nei confronti di un quindicenne: ex bidello condannato a quattro anni e due mesi. Violenze su alunno, ex bidello condannato ad un risarcimento di oltre 107 mila euro. Condannato ex bidello per falso titolo di studio: risarcimento di 23mila euro. Ne parlano su altre fonti

Condannato in appello il bidello che toccò un’alunna: in primo grado era stato assolto perché la palpata era durata pochi secondi - Quella di primo grado era stata una delle sentenze più discusse di sempre, ora per il 68enne una condanna a due anni di reclusione. Il Ministero dell'Istruzione dovrà risarcire i danni ... (vanityfair.it)

Bidello allontanato dall’asilo nido: "Ha precedenti per pedopornografia". Ma è ‘giallo’ sulla condanna definitiva - L’uomo, al suo primo giorno di lavoro, assunto da un’agenzia interinale in una scuola di Scandiano. Nel 2008 venne arrestato, una segnalazione di una cittadina ha messo in guardia gli uffici comunali. (msn.com)

Bidello condannato per molestie: una storia di abuso e giustizia a Grugliasco - This site uses profiling cookies, as described in this banner and in the cookie policy. By selecting 'I agree' you give consent to the use of profiling cookies. By clicking the 'Settings' button you c ... (giornalelavoce.it)