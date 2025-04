Ilfattoquotidiano.it - “Evviva nonna Maria De Filippi!”: Alessandra Amoroso incinta si commuove ad Amici 24. I Panpers ad Alessandra Celentamo: “È str**za, tratta tutti male”

Dopo la terza puntata del Serale di “diDe”- che ieri ha raccolto 3.858.000 spettatori con uno share del 27.9% – tra candidati al ballottaggio e alcune critiche raccolte tra professori e giudici, si inizia a delinare il profilo dei papabili finalisti di maggio. Quantomeno per il canto sembra che la scalata al successo di Nicolò sia segnata. Ha il fisico, lo sguardo, l’interpretazione e la voce. Il “campione” delle cover non ne sbaglia una e anche la sua versione di “Rocket Man” di Elton John ha colpito per intensità. Si vedrà nelle prossime puntate. Intanto, un po’ a sorpresa, ad uscire ieri è stato uno dei cantanti più popolari della scuola.Cristiano Malgioglio e il microfono: “La gentre è maliziosa” – Il giudice, durante il suo ingresso in studio, ha mostrato un abito ricamato con delle rose e aDeha detto: “Tu sai che io amo i colori, queste rose le ho indossate per te”.