Esposito, gol annullato ma derby allo Spezia! Sampdoria ad oggi in C

Lovince 2-0 contro lanelligure.un gol a. La Samp è terzultima ed è un passo dalla Serie C.AGLI AQUILOTTI – A Lava in scena illigure di Serie B tra. Due squadre con due classifiche totalmente diverse: i padroni di casa puntano la promozione e sono terzi in classifica, i blucerchiati rischiano clamorosamente la retrocessione in Serie C. In campo dal primo minuto un solo giocatore di proprietà dell’Inter, ossia l’attaccante Francesco Pio, parte dalla panchina invece il centrocampista, in prestito alla, Ebenezer Akinsanmiro (entrato nella ripresa). Nel primo tempo regna grande equilibrio con la squadra blucerchiata, allenata da mister Semplici, che contiene gli attacchi spezzini della formazione di Luca D’Angelo.