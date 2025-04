Ermal Meta | Sono spaventato dal mostro che dorme dentro di me il più delle volte è un lupo So che c' è così come lo sente dentro di sé ogni uomo Cerchiamo di tenerlo a bada ma c' è

Ermal Meta, membro del Laboratorio Artistico della Fondazione Una Nessuna centomila, sul patriarcato, la violenza sulle donne e i femminicidi Vanityfair.it - Ermal Meta: «Sono spaventato dal mostro che dorme dentro di me, il più delle volte è un lupo. So che c'è, così come lo sente dentro di sé ogni uomo. Cerchiamo di tenerlo a bada, ma c'è» Leggi su Vanityfair.it Tutti stanno parlando di un forte e coraggioso discorso di, membro del Laboratorio Artistico della Fondazione Una Nessuna centomila, sul patriarcato, la violenza sulle donne e i femminicidi

Ermal Meta e la violenza sulle donne: «Da uomo sono spaventato dal mostro che dorme in me» VIDEO - Ermal Meta alla prima tappa del suo tour nei teatri all'Auditorium Parco della Musica ha fatto una lunga digressione sulla violenza contro le donne con parole ferme e toccanti, che ... (ilgazzettino.it)

Femminicidi, Ermal Meta: "Come uomo sono spaventato dal mostro che c'è dentro di me" - "In quanto uomo sono spaventato del mostro che dorme dentro di me. Perché io so che c'è, così come lo sente dentro di sé ogni uomo". Sono le parole con cui il cantautore Ermal Meta ha iniziato una lun ... (repubblica.it)

Ermal Meta: «Sono spaventato dal mostro che dorme dentro di me. Ogni uomo lo sente. Ho vissuto la violenza da piccolo. Ai maschi dico: scegliete da che parte stare» - Alla prima tappa del suo tour nei teatri all'Auditorium Parco della Musica di Roma, Ermal Meta, uno dei più attivi membri del Laboratorio ... (msn.com)