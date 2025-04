Entella la Serie B è più vicina | si inchina anche il Campobasso

Entella a tre giornate dalla fine ha sette punti di vantaggio sulla Ternana e già nel prossimo turno potrebbe festeggiare potrebbe festeggiare la promozione in Serie B. I chiavaresi oggi si impongono a Campobasso con la solita prova di grande solidità e distanziano.

