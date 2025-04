Empoli | occasione persa contro il Cagliari 0-0 nuovo infortunio per Kouamè Pagelle

Empoli – Si dividono la posta Empoli e Cagliari al Castellani. Finisce 0-0 la sfida salvezza in un match molto tattico e in sostanziale equilibrio, in cui ha vinto la tensione. Un pareggio che va benissimo ai sardi, che restano a +6 sulla zona retrocessione, e sa invece di occasione persa per l'Empoli, che vincendo avrebbe .L'articolo Empoli: occasione persa contro il Cagliari (0-0), nuovo infortunio per Kouamè. Pagelle proviene da Firenze Post.

