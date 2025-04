Empoli-Cagliari senza emozioni | finisce 0-0

emozioni e un punto per parte. finisce 0-0 la sfida tra Empoli e Cagliari allo Stadio Carlo Castellani - Computer Gross Arena. Leggi su Calciomercato.com Zero goal, pochee un punto per parte.0-0 la sfida traallo Stadio Carlo Castellani - Computer Gross Arena.

Empoli-Cagliari 0-0, gli highlights: equilibrio e poche emozioni, azzurri che rimangono in zona retrocessione. Empoli-Cagliari 0-0, gli highlights: termina senza gol il match del "Castellani". Empoli-Cagliari 0-0: i rossoblù fanno i calcoli, pari brutto ma di valore. Empoli-Cagliari - Le ultime sulle formazioni: Luvumbo pronto a partire dal 1'. Serie A: pari tra Torino e Verona, Cagliari salvo ad Empoli. Cagliari, l’ex Balzano: “A Empoli serve una partita intensa. Zappa? può crescere ancora”. Ne parlano su altre fonti

Serie A, Empoli-Cagliari 0-0: nella sfida salvezza vince la paura - I toscani non approfittano del pareggio del Lecce e restano a -2 dalla salvezza: e solo 0-0 contro i sardi, decisivo Caprile ... (sportmediaset.mediaset.it)

Tiene il muro Cagliari: 0-0 in casa Empoli, che non vince da dicembre - Gli uomini di D'Aversa non vincono da 16 partite e falliscono il sorpasso sul Lecce. Nicola resta invece a +6 sulla zona retrocessione ... (gazzetta.it)

Pari e tanta noia in Empoli-Cagliari: D'Aversa resta terzultimo - Termina con un pareggio a reti inviolate la fida al Castellani valida per la 31ª giornata di campionato. I toscani restano in zona retrocessione ... (tuttosport.com)