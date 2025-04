Empoli-Cagliari 0-0 gli highlights | equilibrio e poche emozioni azzurri che rimangono in zona retrocessione

Empoli non riesce ad andare oltre un deludente 0-0 contro il Cagliari. Uno scontro diretto all'insegna delle poche emozioni al Castellani, dove il Cagliari fa il minimo indispensabile per portare a casa un punto prezioso a discapito dell'Empoli che invece.

