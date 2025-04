Lanazione.it - Empoli, al Castellani la sfida della donazione: Avis e Lega Serie A uniti per vincerla

Leggi su Lanazione.it

, 6 aprile 2025 - Un weekend all’insegna del dono ha coinvolto la città digrazie all’iniziativa congiunta diA, che in occasione31esima giornata di campionato ha portato negli stadi italiani la campagna per promuovere ladi sangue e plasma. Oggi allo stadio– in occasionepartita-Cagliari – venti volontari diToscana hanno presidiato gli ingressi e gli spalti, portando il messaggiosolidarietà anche tra i tifosi. Lo speaker dello stadio ha condiviso un messaggio dedicato all’iniziativa e il videocampagna nazionale “Mettiti in gioco” è stato trasmesso per sensibilizzare il pubblico. Ieri in piazzaVittoria i volontari diToscana sono stati presenti per l’intera giornata con un punto informativo, dialogando con cittadini e giovani, distribuendo materiale utile per avvicinarsi al gesto