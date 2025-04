Emofilia e gravidanza | possibilità di avere figli ed ereditarietà

Emofilia, spiegando che si tratta di una condizione causata dalla mancanza di un fattore della coagulazione del sangue. È una malattia X-linked recessiva, spiega il Center for Disease Control and Prevention (CDC), quindi colpiscono prevalentemente gli uomini in quanto, essendo legate al cromosoma X, nelle donne quello geneticamente difettoso può essere compensato da quello sano.Non è da escludere però l’eventualità che le donne portatrici della malattia possano manifestare sintomi emorragici gravi. Le emorragie, precisa la Società Italiana di Farmacologia (SIF) possono essere muscolari, articolari, gastrointestinali, oculari e cerebrali e avere una diversa gravità. Gravidanzaonline.it - Emofilia e gravidanza: possibilità di avere figli ed ereditarietà Leggi su Gravidanzaonline.it Una malattia genetica rara per la quale le persone interessate sanguinano più a lungo in caso di ferite. Così l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) definisce l’, spiegando che si tratta di una condizione causata dalla mancanza di un fattore della coagulazione del sangue. È una malattia X-linked recessiva, spiega il Center for Disease Control and Prevention (CDC), quindi colpiscono prevalentemente gli uomini in quanto, essendo legate al cromosoma X, nelle donne quello geneticamente difettoso può essere compensato da quello sano.Non è da escludere però l’eventualità che le donne portatrici della malattia possano manifestare sintomi emorragici gravi. Le emorragie, precisa la Società Italiana di Farmacologia (SIF) possono essere muscolari, articolari, gastrointestinali, oculari e cerebrali euna diversa gravità.

Emofilia nei bambini: come riconoscere la malattia, sintomi, diagnosi e cura. Talassemia e malattie genetiche: la diagnosi preimpianto è realtà solo per pochi. Profilassi malattia tromboembolica in gravidanza e puerperio. Emofilia: malattia, diagnosi prenatale e nuove terapie. PMA e Diagnosi Genetica Preimpianto per i portatori di malattie rare genetiche: è davvero un diritto?. Difetti congeniti, le storie di mamme e papà. Ne parlano su altre fonti

Emofilia e gravidanza: possibilità di avere figli ed ereditarietà - Parliamo di emofilia e gravidanza andando a verificare come la malattia può condizionare la gestazione, il parto e il post-partum. (gravidanzaonline.it)

Emofilia, malattia non tanto rara - “Avere 1.125.000 persone con emofilia in tutto il mondo, di cui circa 418.000 con una forma grave della malattia e per lo più non diagnosticata, costituisce una sfida e un onere formidabili per ... (quotidianosanita.it)

Emofilia - Diagnosi e Trattamento - Nei casi di emofilia A: Si somministra l'octocog alfa, ogni 48 ore circa. L'uso prolungato di questi farmaci può avere degli effetti collaterali ... Epatiti e HIV, per esempio, erano solo alcune delle ... (my-personaltrainer.it)