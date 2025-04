Sport.quotidiano.net - Emma Villas sfida Brescia in semifinale playoff: inizia la serie al San Filippo

La, dopo il successo in gara 2 contro la Consar Ravenna sette giorni fa, oggiladicontro il Gruppo Consoli Sfrec, che come i romagnoli avrà il fattore campo a vantaggio. Al centro sportivo Sansialle 17,30.ha terminato la regular season in seconda posizione, con gli stessi punti conquistati (ma con un peggiore quoziente set) da Prata di Pordenone che è arrivata prima. I lombardi hanno disputato fin qui un ottimo campionato, con 19 vittorie e 7 sconfitte nei 26 match giocati in regular season. Ai quarti di finale deihanno avuto la meglio in due gare di Catania. In gara2 la Gruppo Consoli Sferc si è imposta in trasferta per tre set a uno, con tre giocatori in doppia cifra: Cavuto con 18 punti, Bisset con 14 e Cominetti con 12.