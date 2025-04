Elton John sull’infezione all’occhio | “Mi viene voglia di piangere non riesco a veder giocare i miei figli”

Elton John ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato della grave infezione oculare che ha contratto la scorsa estate, che gli ha causato la perdita della vista da uno dei due occhi. Questo ha avuto un grave impatto anche sulla vita dei suoi figli, Zachary ed Elijah, che cresce insieme al marito David Furnish. Leggi su Fanpage.it In occasione dell'uscita del suo nuovo album,ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato della grave infezione oculare che ha contratto la scorsa estate, che gli ha causato la perdita della vista da uno dei due occhi. Questo ha avuto un grave impatto anche sulla vita dei suoi figli, Zachary ed Elijah, che cresce insieme al marito David Furnish.

