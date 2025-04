Elton John sulle condizioni della sua vista | Un periodo molto stressante

Elton John ha parlato delle condizioni della sua vista a seguito dell’infezione avuta la scorsa estate che ha limitato il baronetto del pop ad una “Visione limitata da un solo occhio“.“Sto guarendo, ma è un processo estremamente lento e ci vorrà del tempo prima che la vista torni all’occhio colpito”, ha continuato.Sono molto grataoall’eccellente team di medici e infermieri e alla mia famiglia, che si sono presi cura di me nelle ultime settimane. Ho trascorso tranquillamente l’estate a casa per recuperare e mi sento ottimista riguardo ai progressi fatti finora nella mia guarigione e nel mio recupero”. Nel mese di Novembre, l’artista è ritornato della sua situazione, aggiungendo che erano ormai quattro mesi che non vedeva bene. “Il mio occhio sinistro non è al top”, aggiungendo che l’infezione l’ha bloccato mentre lavorava al nuovo album. Metropolitanmagazine.it - Elton John sulle condizioni della sua vista: “Un periodo molto stressante” Leggi su Metropolitanmagazine.it ha parlato dellesuaa seguito dell’infezione avuta la scorsa estate che ha limitato il baronetto del pop ad una “Visione limitata da un solo occhio“.“Sto guarendo, ma è un processo estremamente lento e ci vorrà del tempo prima che latorni all’occhio colpito”, ha continuato.Sonogrataoall’eccellente team di medici e infermieri e alla mia famiglia, che si sono presi cura di me nelle ultime settimane. Ho trascorso tranquillamente l’estate a casa per recuperare e mi sento ottimista riguardo ai progressi fatti finora nella mia guarigione e nel mio recupero”. Nel mese di Novembre, l’artista è ritornatosua situazione, aggiungendo che erano ormai quattro mesi che non vedeva bene. “Il mio occhio sinistro non è al top”, aggiungendo che l’infezione l’ha bloccato mentre lavorava al nuovo album.

