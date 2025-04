Elton John da lacrime | Dopo l’infezione non posso più farlo E sui figli…

Elton John aveva rivelato sui social di aver contratto un'infezione agli occhi durante una vacanza nel sud della Francia, che ha compromesso la sua vista. Oggi, in un'intervista al quotidiano londinese 'The Times', la 78enne rockstar britannica ha descritto l'entità dei suoi problemi oculari e l'impatto che questi hanno avuto sulla sua vita quotidiana.I problemi di vista di Elton John"Ti vedo, ma non posso guardare la tv, non posso leggere. Non posso vedere i miei figli giocare a rugby e a calcio", ha dichiarato l'artista, visibilmente commosso. La sua reazione emotiva alla perdita della vista è stata intensa, ma ha trovato anche un modo per affrontare la situazione. "Ma bisogna abituarsi", ha aggiunto, sottolineando la sua gratitudine per ciò che ha ancora nella vita.

