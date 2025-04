Elodie esci dalla hit Piotta cantaci ancora Roma Bentornato Dargen – Le recensioni delle nuove uscite della settimana

Leggi su Open.online

Weekend particolarmente pregno diquello di questa. Tantissimi gli album, fortunatamente tutti di un buon livello. Di sicuro eccellente il disco dei Baustelle e ottima la colonna sonora di. Due grandi album sono stati sfornati da due grandissimi cantautori: Cristiano Godano ed Emanuele Colandrea. Grandi canzoni anche nei dischi di due ottimi rapper come MezzoSangue e, a sorpresa, Tredici Pietro. E poi, maturano i Bnkr44, gran disco anche quello dei Legno. Molte belle canzoni anche nella sezione singoli, dove troviamo il ritorno di Niccolò Fabi, strabiliante come quello di Neffa accompagnato da Izi e di quello stracciacuori di Coez. Torna ancheD’Amico, insieme a Massimo Pericolo e Jake La Furia, mentre Inoki propone un brano politico e rabbioso. Anche un po’ più in alto nei nostri cuori troviamo quel genietto di Venerus, mentre i Calibro 35 ci riportano alla nostalgia di 90° Minuto.