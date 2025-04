Unlimitednews.it - Elmas risponde a Sarr, Torino-Verona termina 1-1

(ITALPRESS) – Ildi Zanetti strappa un punto prezioso in chiave salvezza, costringendo ildi Vanoli a un insipido 1-1. All’Olimpico Grandesuccede tutto nella ripresa: al vantaggio degli ospiti firmato daha risposto subito. Poco prima delle due reti del match Montipò aveva parato un rigore calciato da Che Adams. Prestazione, invece, da dimenticare per l’altro portiere, Milinkovic-Savic, colpevole sul gol degli ospiti.In generale meglio il, sul piano del gioco, rispetto a unper lunghi tratti “spento”. Nonostante il dominio del possesso palla, la squadra di Vanoli chiude la prima frazione senza particolari squilli in zona offensiva. È anzi ila sfiorare a più riprese il vantaggio, giocando una partita di attesa e ripartenza. Già dopo appena quattro minuti, la conclusione di poco a lato di Mosquera fa tremare il tifo granata; l’attaccante colombiano ci riprova poi al 16?, non inquadrando nuovamente lo specchio della porta.