Dilei.it - Elisabetta Canalis, colazione in lingerie e corpo scolpito: “Ciao Milano”

Leggi su Dilei.it

C’è qualcosa di magnetico inquando torna in Italia. Forse è il fascino di una bellezza che non teme il tempo, forse è la libertà con cui si mostra per quella che è: una donna consapevole, ironica, sexy e mai scontata. In queste ore ha acceso Instagram con una serie di scatti che raccontano il suo arrivederci a: unafucsia, un piatto di uova e verdure in mano, gambe accavallate e sorriso smagliante. E la caption semplice e diretta: “”.in: laincanta ancoraNell’ultimo carosello condiviso sul suo profilo Instagram,si mostra in uno dei suoi momenti più quotidiani, ma anche più disarmanti. Seduta su una sedia da hotel, con il piatto dellatra le mani e un paio di décolleté nere Christian Louboutin abbandonate ai suoi piedi, indossa soltanto un completino diin pizzo fucsia.