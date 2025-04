Oasport.it - Elisa Longo Borghini caduta e ritirata al Giro delle Fiandre: cos’è successo all’ultima vincitrice

si era presentata con grandissime ambizioni aldopo il trionfo di dodici mesi fa e andava a caccia del terzo sigillo in carriera nella ribattezzata Ronde. La portacolori dell’UAE Team ADQ aveva tutte le carte in regola per fare saltare il banco in questa Classica Monumento, dopo ilottenuto quattro giorni fa all’Attraverso le, ma purtroppo è incappata in una bruttaquando mancava un centinaio di chilometri al traguardo di Oudenaarde.La 33enne piemontese, che un paio di settimane fa aveva cercato l’attacco risolutore nel finale della Milano-Sanremo, è rimasta a lungo a terra sul fianco destro. L’azzurra, che aveva aperto la stagione imponendosi all’UAE Tour, si è poi rialzata ed è rimontata in sella, venendo scortata da alcune compagne di squadra.