Elezioni provinciali via alla presentazione delle liste | confermata la sfida Castellino-Pendolino

presentazione delle liste dei candidati per le Elezioni del presidente e dei consiglieri del Libero consorzio comunale di Agrigento che si terranno il prossimo 27 aprile.L'ufficio elettorale sarà attivo fino alle 12 di domani e al. Agrigentonotizie.it - Elezioni provinciali, via alla presentazione delle liste: confermata la sfida Castellino-Pendolino Leggi su Agrigentonotizie.it Sono iniziate questa mattina alle 8, le procedure per ladei candidati per ledel presidente e dei consiglieri del Libero consorzio comunale di Agrigento che si terranno il prossimo 27 aprile.L'ufficio elettorale sarà attivo fino alle 12 di domani e al.

