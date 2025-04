Elena Barolo e Thais Wiggers a The Couple

Couple. Nel reality per coppie condotto da Ilary Blasi andranno insieme a caccia del milione di euro in palio Elena Barolo e Thais Souza Wiggers.Con loro si completa il cast del nuovo programma di Canale 5 (qui il regolamento), che vede in gara anche una coppia di non famosi; chi sono lo ha anticipato Davide Maggio: Danilo e Fabrizio Mileto.Chi è Elena BaroloTorinese, classe 1982, a 20 anni viene scelta come velina bionda di Striscia la Notizia (la mora era Giorgia Palmas). Tra le veline che hanno riscosso maggior successo, parteciperà a diversi programmi, anche come conduttrice, da Paperissima a Lucignolo, oltre a fare la meteorina del TG4 di Emilio Fede. Nel frattempo, studia recitazione e – smessi i panni di velina – è prima nel cast della soap di Canale 5 CentoVetrine (dal 2005 al 2007), poi nella sitcom di Rai 2 7 Vite (dal 2007 al 2009).

