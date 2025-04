El Shaarawy a DAZN | Sappiamo la forza della Juve Ci aspettano otto finali siamo pronti Su Ranieri…

Prima di Roma Juve, il big match che chiude la domenica di Serie A, anche El Shaarawy ha parlato a DAZN. Le sue dichiarazioni.

RIMONTA – «Non mi sarei immaginato un recupero così importante. Da quando è arrivato Ranieri abbiamo pensato una gara alla volta, con grande fame di ribaltare la stagione e siamo arrivati fino a questo punto. Adesso ci aspettano otto finali, siamo pronti».

JUVE – «Contro la Juve è sempre molto complicata, Sappiamo la loro forza. L'abbiamo preparata con più tempo rispetto agli altri anni in cui avevamo la coppa. Arrivati a questo punto non dobbiamo mollare nulla. Massima forza per provare a vincere».

RITIRO HUMMELS – «Ci ha mandato un messaggio nella chat di squadra.

