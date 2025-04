Ilfattoquotidiano.it - Effetto dazi, Nintendo posticipa i preordini per la Switch 2. Ora il prezzo negli Usa è poco concorrenziale

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Prime ripercussioni deiUsa in Giappone che la Casa Bianca ha fissato al 24%, al di sopra di quelli al 20% previsti per l’Unione europea. Il gigante nipponico dei videogiochiha annunciato che ritarderà l’inizio deidella sua consoleStati Uniti per valutare l’impatto della misura imposta dall’amministrazione Trump.L’azienda con sede a Kyoto in precedenza aveva detto che avrebbe avviato iil 9 aprile, prima del lancio ufficiale previsto per giugno. Ma secondo quanto riferito dalla filiale statunitense della società all’emittente pubblica NHK, la data di inizio deiper2 sarà ritardata a causa della necessità di valutare le ripercussioni sulla domanda delle tariffe e i cambiamenti delle condizioni di mercato. Le modalità per isaranno annunciate in seguito, mentre la data di uscita del 5 giugno rimane, per ora, confermata.