Thesocialpost.it - Effetto dazi, Apple rischia grosso: “Fino a 2300 euro per un IPhon”

Il nuovo pacchetto divarato dal presidente Donald Trumpdi avere effetti profondi sull’intero sistema del commercio internazionale. Tra i principali bersagli c’è, ancora una volta, la Cina, colpita da un’imposta del 34% (che si aggiunge al 20% già in vigore) sulle esportazioni verso gli Stati Uniti. Ma il colpo rimbalza forte anche su aziende americane che da Pechino dipendono: in prima linea,, che si trova ora a dover affrontare una decisione strategica.Prezzi alle stelle, rischio rincari record per glieSecondo le stime di Rosenblatt Securities, sedecidesse di trasferire interamente il costo deisul consumatore, il prezzo deglie potrebbe aumentareal 43%, portando il modello di punta a sfiorare i 2.300 dollari. Anche Mac e AirPods potrebbero subire rincari vicini al 39%.