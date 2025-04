Ecco il video che smentisce Israele sui 15 paramedici palestinesi uccisi a Gaza

video ottenuto dal New York Times, che indigna la Croce Rossa, smentisce la ricostruzione delle Forze Armate israeliane (Idf) sull’uccisione il 23 marzo a Rafah, nel sud di Gaza, di 15 paramedici palestinesi. Il governo di Gaza ha richiesto un’indagine internazionale urgente e indipendente sulle uccisioni di 15 lavoratori della Croce Rossa Palestinese e della difesa civile a opera delle forze israeliane. Lo ha reso noto Al Jazeera, secondo cui la richiesta è stata avanzata dopo la pubblicazione di un nuovo video che contraddice la versione fornita dall’esercito israeliano sull’incidente.In una dichiarazione, l’Ufficio Media del governo di Gaza ha sottolineato la necessità di giustizia, affermando: «Chiediamo un’indagine urgente e internazionale sul crimine di esecuzione di personale medico e di difesa civile, e l’invio dei criminali di guerra dell’occupazione israeliana alla Corte Penale Internazionale». Metropolitanmagazine.it - Ecco il video che smentisce Israele sui 15 paramedici palestinesi uccisi a Gaza Leggi su Metropolitanmagazine.it Unottenuto dal New York Times, che indigna la Croce Rossa,la ricostruzione delle Forze Armate israeliane (Idf) sull’one il 23 marzo a Rafah, nel sud di, di 15. Il governo diha richiesto un’indagine internazionale urgente e indipendente sulleoni di 15 lavoratori della Croce Rossa Palestinese e della difesa civile a opera delle forze israeliane. Lo ha reso noto Al Jazeera, secondo cui la richiesta è stata avanzata dopo la pubblicazione di un nuovoche contraddice la versione fornita dall’esercito israeliano sull’incidente.In una dichiarazione, l’Ufficio Media del governo diha sottolineato la necessità di giustizia, affermando: «Chiediamo un’indagine urgente e internazionale sul crimine di esecuzione di personale medico e di difesa civile, e l’invio dei criminali di guerra dell’occupazione israeliana alla Corte Penale Internazionale».

