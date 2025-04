Eccidio della Benedicta 81 anni fa la strage nazifascista | la commemorazione dei partigiani uccisi

commemorazione dell'81esimo anniversario dell’Eccidio della Benedicta. Uno degli episodi più drammatici della Resistenza italiana, in cui oltre 150 giovani partigiani furono trucidati dalle truppe nazifasciste tra il 5 e l’8. Genovatoday.it - Eccidio della Benedicta, 81 anni fa la strage nazifascista: la commemorazione dei partigiani uccisi Leggi su Genovatoday.it Si è svolta oggi, domenica 6 aprile 2025, la cerimonia ufficiale didell'81esimoversario dell’. Uno degli episodi più drammaticiResistenza italiana, in cui oltre 150 giovanifurono trucidati dalle truppe nazifasciste tra il 5 e l’8.

Eccidio della Benedicta, 81 anni fa la strage nazifascista: la commemorazione dei partigiani uccisi. Eccidio della Benedicta, Mattarella per l’81° anniversario: “La memoria appartiene alla storia della Liberazi…. Un messaggio del presidente Mattarella per l’Eccidio della Benedicta. Eccidio Benedicta, Mattarella: "Monito del valore della libertà e della responsabilità di ogni cittadino nel difenderla". Eccidio della Benedicta, Mattarella: "Fu disumano, vicinanza ai discendenti dei patrioti caduti". Commemorazione dell'81° anniversario dell'eccidio della Benedicta: un momento di riflessione e memoria. Ne parlano su altre fonti

