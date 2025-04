Eccellenza Puglia | sconfitte di misura per Galatina e Gallipoli

Eccellenza pugliese 2024/2025.Bitonto-Brilla Campi 3-1Gallipoli-Bisceglie 0-1Manduria-Atletico Racale 1-0Novoli-Massafra 1-3Unione Calcio Bisceglie-Galatina 1-0Eccellenza. Lecceprima.it - Eccellenza Puglia: sconfitte di misura per Galatina e Gallipoli Leggi su Lecceprima.it Di seguito i risultati ottenuti dalle squadre baresi nella trentottesima giornata del campionato dipugliese 2024/2025.Bitonto-Brilla Campi 3-1-Bisceglie 0-1Manduria-Atletico Racale 1-0Novoli-Massafra 1-3Unione Calcio Bisceglie-1-0

Eccellenza Puglia: sconfitte di misura per Galatina e Gallipoli. Real Anzano, crisi nera: sconfitta di misura a Villanova, playoff lontani. Terza Categoria Genova. Fegino di misura: Trastese sconfitta a domicilio. Serie D Girone C, sconfitta di misura per il Villa Valle. Il Treviso vince al "Tenni" grazie alla rete di Aliu, la cronaca. Eccellenza Puglia: Atletico Acquaviva di misura sul Manduria, pari tra Polimnia e Corato. Nativitas-Pernumia C5 2-1: il derby padovano di C/2 va ai padroni di casa. Ne parlano su altre fonti

Eccellenza Puglia: squadre in campo domani per la penultima giornata - La stagione regolare del campionato di Eccellenza pugliese terminerà nel corso di questa settimana. In precedenza la LND Puglia aveva disposto lo svolgimento delle ultime due giornate per ... (lecceprima.it)

Eccellenza, vince solo il Palazzolo. Avola, Leonzio e Real Siracusa Belvedere sconfitte - Vince solo il Palazzolo e sono tre punti fondamentali in ottica salvezza diretta, mentre per Avola, Leonzio e Real Siracusa Belvedere sono arrivate tre sconfitte. Il Real Siracusa Belvedere ha perso ... (siracusanews.it)

Futsal, A2. Trasferta amara per Lamezia, sconfitta di misura in Puglia - Trasferta amara per l’Ecosistem Lamezia Soccer, che cade in Puglia contro l’Audace Monopoli ... Per l’Ecosistem Lamezia una sconfitta difficile da digerire, soprattutto per l’andamento ... (cn24tv.it)