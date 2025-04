Eccellenza | lotta serrata per la vittoria finale tra Mezzolara e Tropical Coriano

Eccellenza. Partendo dal girone B, continua ad appassionare la lotta per la vittoria finale che, complice i continui passi falsi delle prime della classe, vede ora la bellezza di quattro squadre in appena due punti. Il Mezzolara, primo in classifica a quota 57 a pari-merito con il Tropical Coriano, cercherà di riscattare la recente sconfitta di Reno provando a battere il Gambettola tra le mura amiche, mentre la principale antagonista romagnola, anch’essa ko in occasione dell’ultimo turno, sarà di scena sul campo del Solarolo. Il Castenaso, terzo a 55 in coabitazione con il Pietracuta (che oggi ospiterà il Sant’Agostino), è atteso dal sentito derby in casa del Medicina Fossatone, quinto a quota 46. L’Osteria Grande, in piena bagarre per non retrocedere, farà visita all’ormai spacciato Vis Novafeltria mentre il già retrocesso Granamica ospiterà il Sanpaimola. Sport.quotidiano.net - Eccellenza: lotta serrata per la vittoria finale tra Mezzolara e Tropical Coriano Leggi su Sport.quotidiano.net Terzultima giornata di campionato oggi, alle 15,30, per l’. Partendo dal girone B, continua ad appassionare laper lache, complice i continui passi falsi delle prime della classe, vede ora la bellezza di quattro squadre in appena due punti. Il, primo in classifica a quota 57 a pari-merito con il, cercherà di riscattare la recente sconfitta di Reno provando a battere il Gambettola tra le mura amiche, mentre la principale antagonista romagnola, anch’essa ko in occasione dell’ultimo turno, sarà di scena sul campo del Solarolo. Il Castenaso, terzo a 55 in coabitazione con il Pietracuta (che oggi ospiterà il Sant’Agostino), è atteso dal sentito derby in casa del Medicina Fossatone, quinto a quota 46. L’Osteria Grande, in piena bagarre per non retrocedere, farà visita all’ormai spacciato Vis Novafeltria mentre il già retrocesso Granamica ospiterà il Sanpaimola.

Eccellenza: lotta serrata per la vittoria finale tra Mezzolara e Tropical Coriano. Eccellenza A e B: lotta serrata per play-off e salvezza!. Camaiore, è qui la festa per la D; è invece lotta serrata per i playoff. Eccellenza Girone B: Derby al “Guariglia” tra Agropoli – Battipagliese. Il Santa Maria ospita il Buccino per un posto tra i Play-Off. Calcio, festa promozione per la Benacense che torna in Eccellenza. Serrata la lotta per non retrocedere. Vigor Lamezia trionfa nel big match: Una giornata intensa nel campionato di Eccellenza calabrese. Ne parlano su altre fonti

Il Viareggio torna alla vittoria; è sempre lotta serrata per i playoff - CALCIO ECCELLENZA - In Eccellenza il Viareggio ritrova il successo in una gara importante come quella con la Massese per 2-0 grazie alle reti di Remedi, fra l'altro un ex, e Bibaj salito a quota 8 in ... (noitv.it)

Campionato CSI: lotta serrata in Eccellenza e Promozione - Nella quindicesima giornata del Campionato di Eccellenza, 27° Trofeo Oreficeria Barlascini, la capolista Villa C7 Metior viene fermata dal Novate Autocerfoglia con un pareggio spettacolare per 4-4. (intornotirano.it)

Eccellenza Sicilia, Girone B: cinque squadre in quattro punti. Calcio, volata finale da brividi per la Serie D - Il campionato di Eccellenza, Girone B siciliano, si avvia verso un finale al cardiopalma, con cinque squadre racchiuse in soli quattro punti, in una lotta serrata per la promozione in Serie D. (radiortm.it)