Palermotoday.it - Eccellenza girone A, 29esima giornata: Athletic promosso in D, Parmonval ko contro la Folgore Castelvetrano

La penultimadel campionato diA, si è conclusa: il verdetto tanto atteso dai tifosi dell’Club Palermo è arrivato. I nerorosa, infatti, hanno battuto 4-3 in trasferta l’Accademia Trapani e sono stati promossi in serie D.Grande soddisfazione per la.