Ebimotors parte con un quinto posto in Michelin Le Mans Cup

Si conclude con unla prima tappa dellaLeCup 2025 per. Sulla pista di Barcellona, il duo formato da Fabrizio Broggi e da Sergiu Nicolae su Porsche 911 GT3 R numero 95 ha conquistato undi categoria GT3 in una gara altamente travagliata per i numerosi contatti.La coloratissima Porsche del team di Cermenate (CO), è stata retrocessa dalla quarta posizione ottenuta in gara alper una penalità di 5 secondi inflitta dalla giuria. Positivo comunque il bottino di punti portati a casa in un campionato che sarà lungo e combattuto e dove l’esperienza potrebbe essere la carta a favore di Broggi e Nicolae.Il duo di, dopo una quinta posizione conquistata nelle qualifiche, ha saputo condurre una gara responsabile, evitando contatti e sbavature.