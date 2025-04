Sport.quotidiano.net - E-Work contro Umana Venezia: una festa al PalaBubani nonostante l'infortunio di Fondren

Più che una partita, sarà unaquella che attende l’E-oggi alle 18 al. Non ci sono infatti possibilità che riesca ad impattare la serie playoff con le campionesse d’Italia dell’, impostesi mercoledì con un perentorio +52, ma questo risultato non cancella la grande stagione delle faentine. Ci sarà infatti un grande abbraccio del pubblico alle ragazze a fine gara e un lungo applauso per celebrare il settimo posto conquistato, in attesa poi di scoprire nelle prossime settimane quante di loro resteranno. Purtroppo mancherà, alle prese con l’al ginocchio subito in gara 1che l’ha costretta ad uscire dal campo tra le lacrime. La giocatrice è ancora costretta ad utilizzare le stampelle per camminare non riuscendo ad appoggiare l’arto e dunque il forfait è certo, indipendentemente dall’esito della risonanza magnetica alla quale si è sottoposta ieri in tarda serata.