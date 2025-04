Liberoquotidiano.it - È sempre la natura quella che ispira i progressi tecnologici

Dal'uomo si è lasciato istruire, nel vero senso della parola, da piante e animali. Soprattutto negli ultimi anni, in un'epoca che oscilla tra crisi ambientali e progresso tecnologico, la scienza guarda allacome a un libro aperto, trovandovi soluzioni straordinarie. Un numeromaggiore di scienziati che progettano nuovi materiali si interessano di biomimesi (dal greco bios, vita, e mimesis, imitazione) e di bionica (dall'inglese bionics, composto di bio(logy), biologia, ed (electro)nics, elettronica). Uno studioso afferma che queste discipline modificheranno il nostro modo di vivere e che «siamo alle soglie di una rivoluzione dei materiali della portata dell'età del ferro e della rivoluzione industriale. Stiamo balzando in una nuova era dei materiali». La biomimesi è l'arte di copiare le soluzioni offerte dalla, studiando e imitando le caratteristiche di vari esseri viventi, per realizzare nuovi prodotti e migliorare le prestazioni di quelli già esistenti.