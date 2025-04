Ilfattoquotidiano.it - Due scialpinisti morti sul Monte Bianco: sono precipitati in due crepacci diversi, a distanza di poche ore

È una discesa nota e battuta, nonostante sia un fuoripista. Siamo sul versante francese del, dove ha perso la vita Giovanni Andreis. Il 40enne originario di Cles era un sciatore esperto, appassionato freerider e socio del Club Alpino Italiano.Insieme a un gruppo di circa 20 persone stava scendendo sul fuoripista della Vallée Blanche quando è precipitato in uno profondo circa trenta mentri. Il soccorso in elicottero è arrivato dalla vicina Chamonix ma il corpo di Andreis è stato recuperato senza vita. E nella stessa zona ma sul ghiacciato di Argentière, qualche ora più tardi, un uomo di 65 anni la cui identità non è stata ancora resa nota è precipitato in uno ed è morto.I– come si legge su outdoortest.com –delle fessurazioni che si formano nel ghiacciaio in seguito al naturale movimento del ghiaccio stesso a causa della gravità.