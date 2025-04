It.insideover.com - Dubai chiama New York: chi è Ziad El Chaar, l’uomo di Trump nel mercato immobiliare mediorientale

Anche voi siete incappati in questa instagram story sponsorizzata da Dar Global in collaborazione conHotels? Se cliccate il link si parla di un progetto edilizio a, insomma, un hotel-grattacielo di lusso. L’annuncio propone, per gli interessati, un investimento nel progetto di almeno 20 milioni di dollari. Lettori di InsideOver, non vi scoraggiate se non potete permettervelo, non siete i soli. E non è il solo, né il primo, progetto di extra lusso che la famiglia del Tycoon sviluppa in Medioriente, in sprezzo agli evidenti conflitti d’interesse che ne derivano, nonostante l’attuale presidente degli Stati Uniti abbia rassegnato le proprie dimissioni da tutti i ruoli dirigenziali della società che porta il suo nome. La collaborazione professionale dellaOrganization conEl, attuale Ceo di Dar Global, non è nata ieri, tant’è vero che il signore in questione ha avuto modo addirittura, tempo addietro, di ammirare i piedi nudi della secondogenita di, Ivanka.