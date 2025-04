Donna trovata morta su riva fiume Serio

Donna dall'età apparente di 30/35 anni è stato trovato ad Alzano Lombardo, nel greto del fiume Serio, sotto il ponte della statale, al confine con Ranica in provincia di Bergamo. Non si conosce ancora l'identità della Donna né tantomeno la dinamica dei fatti. Al momento nessuna pista è esclusa. Indagano i carabinieri. L'autopsia chiarirà l'origine dei segni trovati sul corpo nelle prime indagini effettuate sul posto. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 20.50 Il cadavere di unadall'età apparente di 30/35 anni è stato trovato ad Alzano Lombardo, nel greto del, sotto il ponte della statale, al confine con Ranica in provincia di Bergamo. Non si conosce ancora l'identità dellané tantomeno la dinamica dei fatti. Al momento nessuna pista è esclusa. Indagano i carabinieri. L'autopsia chiarirà l'origine dei segni trovati sul corpo nelle prime indagini effettuate sul posto.

