Liberoquotidiano.it - Donald Trump ha tagliato Conte e Schlein fuori dalla storia

In meno di 4 mesi laha subito un'impressionante accelerazione: il 20 gennaiotorna alla Casa Bianca e chiude per sempre la fase politica dem che era cominciata con Obama nel 2008; il 18 marzoparla al telefono con Putin e apre un difficile negoziato per la tregua in Ucraina; il 2 aprile arriva il “Liberation Day”, il giorno dei dazi per tutti. Sono i tre volta pagina del romanzomporaneo: l'inizio di un nuovo ciclo dellaamericana; il ridimensionamento dell'impegno del Pentagono in Europa; il tentativo di re-ingegnerizzare la macchina del commercio mondiale. In questo scenario, la premier Giorgia Meloni incontraa Mar a Lago prima del suo insediamento e avvia un dialogo diretto con la Casa Bianca; il ministro degli Esteri Antonio Tajani incontra il segretario di Stato Marco Rubio consolidando la collaborazione tra la Farnesina e Foggy Bottom; il leader della Lega, Matteo Salvini, parla con il vicepresidente JD Vance e ospita Elon Musk in collegamento al Congresso del partito che si celebra a Firenze.