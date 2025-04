Ilgiorno.it - Don Marco, i “problemi di coscienza”, le “malevoli supposizioni”, il ritiro e il supporto psicologico: il caso nella chiesa di Inveruno

(Milano) – DonZappa ha lasciato la Comunità pastorale die Furato. Una decisione presa in accordo con l’arcivescovo dopo che il sacerdote, originario di Cantù, 51 anni, nei mesi scorsi gli aveva confidatodilegati ai suoi comportamenti (si vocifera della frequentazioni di siti internet per adulti). La notizia è stata data dal vicario episcopale della zona IV, monsignor Luca Raimondi, dapprima al Consiglio pastorale della Comunità e poi ai fedeli, intervenendo a tutte le messe che si sono svolte ade Furato in questo fine settimana. “Da fine gennaio – ha spiegato monsignor Raimondi – c’è stato un momento di discernimento personale che ha portato donalla decisione di interrompere il suo ministero di parroco”. A scanso di “equivoci e”, ha continuato il vicario episcopale, “ribadisco che donnon ha commesso alcun reato penale, né ha violato norme canoniche.