Domenica In Gaia racconta tutto | Non voglio nascondermi

Domenica 6 aprile, la cantante Gaia Gozzi è stata ospite di Domenica In, il celebre programma condotto da Mara Venier, dove ha raccontato il suo sfogo di acne, diventato un simbolo di autoconsapevolezza e body positivity.“Sto vivendo uno dei momenti più belli della mia vita”Gaia ha spiegato come, nonostante stia vivendo uno dei periodi più intensi e significativi della sua vita, abbia dovuto fare i conti con un problema di pelle che le ha causato uno sfogo sul viso. “Sto vivendo uno dei momenti più belli, intensi e significativi della mia vita e mi ritrovo a dover fare i conti con una pelle che urla, chiede aiuto e una tregua”, aveva scritto sui social, mostrando il volto segnato dall’acne. Oggi, in diretta, ha raccontato le difficoltà legate alla sua pelle, spiegando che l’acne non è solo una questione di stress, ma anche di altre cause che le ha dovuto affrontare per la prima volta. Thesocialpost.it - Domenica In, Gaia racconta tutto: “Non voglio nascondermi” Leggi su Thesocialpost.it Oggi,6 aprile, la cantanteGozzi è stata ospite diIn, il celebre programma condotto da Mara Venier, dove hato il suo sfogo di acne, diventato un simbolo di autoconsapevolezza e body positivity.“Sto vivendo uno dei momenti più belli della mia vita”ha spiegato come, nonostante stia vivendo uno dei periodi più intensi e significativi della sua vita, abbia dovuto fare i conti con un problema di pelle che le ha causato uno sfogo sul viso. “Sto vivendo uno dei momenti più belli, intensi e significativi della mia vita e mi ritrovo a dover fare i conti con una pelle che urla, chiede aiuto e una tregua”, aveva scritto sui social, mostrando il volto segnato dall’acne. Oggi, in diretta, hato le difficoltà legate alla sua pelle, spiegando che l’acne non è solo una questione di stress, ma anche di altre cause che le ha dovuto affrontare per la prima volta.

