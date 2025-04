Domenica In Andrea Rizzoli ricorda la madre Eleonora Giorgi | Alla fine… e poi l’abbraccio con Mara

Domenica 6 aprile, durante la puntata di Domenica In, Mara Venier ha dedicato un momento speciale Alla memoria di Eleonora Giorgi, l’attrice scomparsa il 3 marzo a causa di un tumore al pancreas. Ospite in studio, il primogenito della Giorgi, Andrea Rizzoli, ha raccontato la sua esperienza e il profondo legame con la madre, con cui ha scritto il libro “Non ci sono buone notizie”. Un’opera in cui Andrea ripercorre l’ultimo anno di vita di Eleonora, un periodo che lui stesso ha definito il più bello della sua vita.Andrea Rizzoli: “Il dolore per la perdita è ancora troppo forte”Andrea Rizzoli ha condiviso con il pubblico la sua esperienza di lutto, confessando che la famiglia non si è ancora abituata all’assenza di Eleonora: “La viviamo nell’assenza del quotidiano”, ha detto Rizzoli. Thesocialpost.it - Domenica In, Andrea Rizzoli ricorda la madre Eleonora Giorgi: “Alla fine… e poi l’abbraccio con Mara” Leggi su Thesocialpost.it Oggi,6 aprile, durante la puntata diIn,Venier ha dedicato un momento specialememoria di, l’attrice scomparsa il 3 marzo a causa di un tumore al pancreas. Ospite in studio, il primogenito della, ha raccontato la sua esperienza e il profondo legame con la, con cui ha scritto il libro “Non ci sono buone notizie”. Un’opera in cuiripercorre l’ultimo anno di vita di, un periodo che lui stesso ha definito il più bello della sua vita.: “Il dolore per la perdita è ancora troppo forte”ha condiviso con il pubblico la sua esperienza di lutto, confessando che la famiglia non si è ancora abituata all’assenza di: “La viviamo nell’assenza del quotidiano”, ha detto

