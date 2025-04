Domenica di fuoco in Italia dalla manifestazione per l’Europa a Bologna all’elezione di Matteo Salvini

Domenica di fuoco, in grado di spostare l'attenzione a livello politico dalla manifestazione per l'Europa a Bologna all'elezione di Matteo Salvini. Andiamo con ordine. Nel capoluogo emiliano è stata ospitata l'onda blu, un mare di bandiere dell'Europa e della pace per dare un segnale chiaro. Era stato Michele Serra, editorialista della Repubblica, a lanciare il format "Una piazza per l'Europa" arrivato anche a Bologna dopo che il 15 marzo era stato protagonista a Roma. E intanto in piazza è stato trasmesso il video-messaggio di Romano Prodi che rinfresca il Manifesto di Ventotene e i motivi per cui venne scritto. Una manifestazione per unire l'Europa in un momento delicato fatto di guerre e di continue invasioni militari.

