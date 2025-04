Dayitalianews.com - Domani, a Sezze, i funerali di Massimo, 56 anni, morto per un tragico malore mentre faceva jogging

Si svolgeranno, lunedì 7 Aprile, idiAbbenda, l’uomo di 56rimasto vittima di unieri, 5 Aprile, a. Le esequie presso la parrocchia di Santa Lucia, in via Sedia del Papa, alle ore 11.Intanto emergono particolari sulla tragica vicenda. Abbenda, che quasi quotidianamente trovava tempo da dedicare all’attività sportiva, non solo la corsa, ma anche la palestra, stava facendo il solito giro intorno allo stadio Tasciotti. Illo ha colto proprio davanti all’entrata principale dell’impianto sportivo. Vedendolo a terra, immediatamente alcuni passanti si sono fermati per prestare soccorso; tra loro anche un’operatrice sanitaria. Stando al racconto di alcuni testimoni, conoscendo l’ubicazione del dispositivo, qualcuno si è recato all’interno dello stadio per prendere il defibrillatore.