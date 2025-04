Disastro Juric Southampton retrocesso con sette turni d’anticipo | fatale il ko con il Tottenham

Juric con il Southampton non può non far rumore per il modo in cui è arrivata. L'ex allenatore della Roma non è infatti riuscito ad incidere nemmeno dal suo sbarco in Premier League, inanellando una serie di risultati negativi e sconfitte a ripetizione, fino a quella odierna contro il Tottenham, che ha segnato la discesa in Championship. Il dato che dimostra il mancato impatto del tecnico croato è il fatto che questo verdetto sia arrivato con ben sette giornate d'anticipo rispetto al termine della Premier League. La classifica è infatti decisamente impietosa per il Southampton, con soli 10 punti conquistati nelle trentuno giornate disputate, con ben venticinque sconfitte all'attivo. Il Tottenham si impone 3-1Come detto dunque ad imporre la retrocessione a Juric è stato il ko con il Tottenham che, nel match disputato alle ore 15 al Tottenham Hotspur Stadium, si è imposto per 3-1 sul Southampton.

