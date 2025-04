DIRETTA Serie A Empoli-Cagliari 0-0 | Torino-Verona 0-0 | si parte LIVE

Serie ADoppio e decisivo appuntamento alle 15 per le gare valide per la trentunesima giornata del campionato di Serie A: in campo Empoli-Cagliari e Torino-Verona.Roberto D’Aversa (LaPresse) – Calciomercato.itI padroni di casa, guidati in panchina da Roberto D’Aversa, si presentano a questa sfida dopo il pareggio ottenuto sul campo del Como di Cesc Fabregas e da terzultimi in classifica. La vittoria manca, ormai, da quindici partire: era l’8 dicembre dello scorso anno quando i toscani rifilarono quattro gol al Verona, lontano dalle mura amiche. Di contro, i sardi dell’allenatore Davide Nicola sono reduci dalla vittoria casalinga ottenuta contro il fanalino di coda Monza di Alessandro Nesta con un netto 3-0 siglato da Viola, Gaetano e Luvumbo. Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Empoli-Cagliari 0-0 | Torino-Verona 0-0: si parte LIVE Leggi su Calciomercato.it Dopo il lunch match tra Lecce e Venezia, altre due importanti gare in programma alle 15 per la trentunesima giornata del campionato diADoppio e decisivo appuntamento alle 15 per le gare valide per la trentunesima giornata del campionato diA: in campo.Roberto D’Aversa (LaPresse) – Calciomercato.itI padroni di casa, guidati in panchina da Roberto D’Aversa, si presentano a questa sfida dopo il pareggio ottenuto sul campo del Como di Cesc Fabregas e da terzultimi in classifica. La vittoria manca, ormai, da quindici partire: era l’8 dicembre dello scorso anno quando i toscani rifilarono quattro gol al, lontano dalle mura amiche. Di contro, i sardi dell’allenatore Davide Nicola sono reduci dalla vittoria casalinga ottenuta contro il fanalino di coda Monza di Alessandro Nesta con un netto 3-0 siglato da Viola, Gaetano e Luvumbo.

Empoli-Cagliari: Formazioni ufficiali e Cronaca in diretta. LIVE | Serie A, Empoli-Cagliari: segui la diretta. Empoli-Cagliari, il risultato LIVE. Serie A: le formazioni ufficiali di Lecce-Venezia. Serie A, in campo Empoli-Cagliari e Torino-Verona: partite decisive per la salvezza - In campo Empoli-Cagliari e Torino-Verona: segui gli aggiornamenti. Empoli-Cagliari dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni. Ne parlano su altre fonti

Diretta Empoli Cagliari/ Streaming video e tv: sfida decisiva per rimanere in A (Serie A, 6 aprile 2025) - Presentazione della diretta Empoli Cagliari, la situazione delle squadre, probabili formazioni, come seguire la partita, quote e possibile risultato finale ... (ilsussidiario.net)

LIVE | Serie A, Empoli-Cagliari: segui la diretta - Sfida delicatissima per il Cagliari di Davide Nicola che fa visita all’Empoli nel 31° turno di Serie A. segui la diretta testuale della gara – clicca qui per ricaricare la pagina a cura di Matteo Porc ... (msn.com)

Empoli-Cagliari: diretta live e risultato in tempo reale - Diretta Empoli-Cagliari di domenica 6 aprile 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie A ... (calciomagazine.net)