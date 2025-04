Diretta Gp Giappone la gara di oggi a Suzuka

Giappone, oggi 6 aprile 2025, terza gara del Mondiale 2025 di Formula 1. A Suzuka, tutti a caccia della Red Bull di Max Verstappen. L'olandese campione del mondo è in pole position per il quarto anno consecutivo sull'asfalto Giapponese. Verstappen scatta davanti alle McLaren di Lando Norris e Oscar .L'articolo Diretta Gp Giappone, la gara di oggi a Suzuka proviene da Webmagazine24.

F1 Gp Giappone, la gara in diretta. Verstappen in testa davanti, Piastri all'attacco di Norris. Leclerc quarto e Hamilton settimo. F1, orari GP Giappone: dove vederlo su Sky e Now, in tv e streaming. E le repliche. LIVE F1 GP Giappone: bagarre in testa, Verstappen 1° poi duello McLaren. Leclerc 4°, Hamilton 7°. Diretta Gp Giappone, la gara di oggi a Suzuka. DIRETTA F1, GP Giappone 2025: LIVE Gara. Formula 1: risultato prove libere Gp del Giappone 2025. Orari gara in diretta tv e streaming. Ne parlano su altre fonti

