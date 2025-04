Ilrestodelcarlino.it - Dinner in the sky, pranzo e cena con vista autodromo: ristorante a 50 metri d’altezza

Imola, 6 aprile 2025 – Un’esperienza gastronomica ad alta quota tra le stelle dei motori.in the Sky, celebresospeso a 50per la prima volta in Italia, fa rotta sull’Enzo e Dino Ferrari di Imola e prenota già il posto di gettonatissima attrazione in occasione del Wec e del Gran Premio di Formula 1. Brunch, pranzi e cene esclusive conprivilegiata sul circuito per vivere le corse da una prospettiva insolita e suggestiva. La piattaforma verrà posizionata in corrispondenza della griglia di partenza, a ridosso del podio, per ammirare dall’alto gran parte del tracciato romagnolo. Un’angolazione privilegiata sulla celebre curva della Rivazza, tra i punti più adrenalinici e amati dai tifosi delle quattro ruote motorizzate. Il connubio perfetto tra sport e cucina ma anche la vetrina ideale, nel cuore di quella Motor Valley che tutto il mondo ci invidia, per mostrare il meglio dell’ospitalità e della creatività italiana.