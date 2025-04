Ilgiorno.it - Design week al via: 2.000 espositori al Salone del Mobile. E il Fuorisalone colora tutta Milano

– Il conto alla rovescia sta per terminare: martedì 8 aprile si apre ladimentre la città si sta già riempiendo di visitatori per ildel2025, l’evento più atteso dell’anno, non solo dagli operatori del settore ma anche dagli albergatori, dai ristoratori e in generale dai milanesi interessati, per lavoro e per svago, alle varie declinazioni della kermesse internazionale giunta alla 63esima edizione. Ma andiamo con ordine. Special guest L’ospite d'onore è il premio Oscar Paolo Sorrentino che sarà protagonista con un progetto - l’installazione La dolce attesa – un racconto fatto di immagini, suoni e respiri, che ci ricorda che l'attesa è un sentimento universale. TOPSHOT - Italian director Paolo Sorrentino poses during a portrait session on the sidelines of the 77th edition of the Cannes Film Festival in Cannes, southern France, on May 22, 2024.