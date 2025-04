Ilrestodelcarlino.it - Derby Vis Pesaro-Rimini: Rimini vince 2-1, espulso Okoro

Vis2 VIS (3-4-2-1): Vukovic; Palomba (44’ st Rabbini), Coppola (44’ st Ceccacci), Zoia; Peixoto (15’ st Cannavò), Paganini, Pucciarelli, Tavernaro (26’ st Lari); Di Paola, Orellana (26’ st Raychev);. All. Stellone (squalificato; in panchina Gennari). A disp. Mariani, Zocchi, Tonucci, Neri, Schiavon, Di Renzo.(5-3-2): Colombi; Cinquegrano (28’ st Conti), Fiorini, Gorelli (11’ st Bellodi), Lepri, Falbo; Piccoli (11’ st Megelaitis), Malagrida (28’ st Lombardi), Garetto; Ubaldi, Gagliano (17’ st Leonardi). All. Buscè. A disp. Vitali, Semeraro, De Vitis, Langella, Cioffi, Parigi. Arbitro: Dini di Città di Castello. Reti: 38’ pt Di Paola rig., 5’ st Ubaldi, 9’ st Fiorini. Note – Sole (20°), spettatori 2.556 (269 ospiti, 689 abbonati), incasso totale 24.