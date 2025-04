Anteprima24.it - Derby di C, qui Giugliano; Bertotto: “Servirà ferocia sportiva”

Tempo di lettura: 2 minutiA poco più di ventiquattro ore dal match contro la Casertana, in cui ilgiocherà una partita chiave per i playoff, l’allenatore Valerioha tenuto una conferenza stampa per presentare la sfida.“Lunedì sarà uncomplicato,grande. Tutto è ancora in gioco: l’attenzione e l’identità ci sono, ma sarà la determinazione a spostare l’ago della bilancia in questo finale di stagione”, ha esordito il tecnico.ha poi analizzato l’avversaria: “La Casertana è una squadra in salute, che sta concretizzando il potenziale di gioco espresso finora. Hanno esterni forti, capaci e tecnicamente validi, con giocatori importanti arrivati a gennaio che stanno dando un contributo decisivo. Vanno rispettati”.Sullo stato della sua squadra, ha aggiunto: “De Rosa è recuperato, Caldore torna dalla squalifica, mentre Vallarelli ha un fastidio risolvibile in pochi giorni.