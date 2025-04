Derby cittadino | Bbc Grosseto vince 3-2 contro Bsc Grosseto Big Mat

Derby cittadino, tra Bsc Grosseto Big Mat e Bbc Grosseto. Le due squadre si sono affrontate ieri pomeriggio allo Jannella (oggi alle 11 la sfida proseguirà allo Scarpelli) che ha ospitato anche un buon numero di tifosi che non hanno voluto perdersi le gesta dei loro beniamini. E la partita, anche se giocata a ritmo blando, è stata interessante e ha messo in mostra diversi spunti. Sul campo (sulla distanza delle 7 riprese) ha vinto il Bbc Grosseto con il risultato di 3-2. Il Bsc del manager Enrico Vecchi, che oggi abbracceranno il lanciatore straniero Brailin Rodriguez che sbarcherà a Fiumicino nel pomeriggio, si sono affidati al braccio di Martinus, l'antillano che ha però mostrato problemi di controllo. Tra il secondo e il terzo attacco infatti il Bbc di Del Santo ha segnato tre punti grazie alle battute profonde di Herrera e Martini, ma soprattutto grazie alle troppe basi su ball concesse dal giovane lanciatore.

